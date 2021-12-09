Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара

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Россию нужно отключить на несколько дней от SWIFT в качестве предупредительного удара. Такое заявление сделал заместитель помощника США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский.
"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. <...> на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", – сказал он в эфире канала Open Ukraine на YouTube.
Также Бжезинский предложил задержать платежи за газ и нефть, добавив, что в ответ по сдерживанию России нужен комплексный подход.
Ранее в комитете по иностранным делам сената конгресса США сообщили, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
В частности, в Вашингтоне заявили, что суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае она фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.
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