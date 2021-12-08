Британцы опасаются, что отключение России от Swift лишит Европу газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали угрозы США о введении новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

По их мнению, если это случится, Европа останется без газа. Также они оценили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшуюся по видеосвязи 7 декабря.

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!" – написал один из пользователей.

"Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", – подержал другой читатель.

Некоторые считают, что разговор двух лидеров поможет снизить напряженность.

Ранее в Bloomberg сообщалось, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

Меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

В комитете по иностранным делам сената конгресса США сообщили, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае она фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не увидел косвенных подтверждений возможного введения санкций США против РФ. Он отметил, что пока неизвестно, утка это или целенаправленный слив.