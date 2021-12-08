Британцы опасаются, что отключение России от Swift лишит Европу газа

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали угрозы США о введении новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
По их мнению, если это случится, Европа останется без газа. Также они оценили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшуюся по видеосвязи 7 декабря.
"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!" – написал один из пользователей.
"Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", – подержал другой читатель.
Некоторые считают, что разговор двух лидеров поможет снизить напряженность.
Ранее в Bloomberg сообщалось, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций.
Меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
В комитете по иностранным делам сената конгресса США сообщили, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае она фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не увидел косвенных подтверждений возможного введения санкций США против РФ. Он отметил, что пока неизвестно, утка это или целенаправленный слив.
Путин проведет переговоры с президентом США вечером 7 декабря
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