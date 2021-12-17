Кулеба сообщил, что санкции Запада против России могут касаться отключения от SWIFT

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Санкции Запада против России могут быть направлены на отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

По словам главы украинского МИД, меры разрабатываются на случай агрессии со стороны России.

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, <..> ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в Украине выступают за ускорение разработки ограничительных мер, направленных против РФ.

"Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу дадите понять России, какую цену ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", – обратился Кулеба к европейским партнерам.

Дипломат отметил, что выработка санкций является внутренним делом стран-партнеров. Он добавил, что тема санкций поднимается на переговорах между Украиной и США.

"Ключевые элементы <...> поддержки со стороны США – это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", – заключил Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Позднее СМИ сообщило, что на Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT.