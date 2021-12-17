Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

01:33

Кулеба сообщил, что санкции Запада против России могут касаться отключения от SWIFT

политика

Фото: EPA/TASS/TOMS KALNINS

Санкции Запада против России могут быть направлены на отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

По словам главы украинского МИД, меры разрабатываются на случай агрессии со стороны России.

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, <..> ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в Украине выступают за ускорение разработки ограничительных мер, направленных против РФ.

"Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу дадите понять России, какую цену ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", – обратился Кулеба к европейским партнерам.

Дипломат отметил, что выработка санкций является внутренним делом стран-партнеров. Он добавил, что тема санкций поднимается на переговорах между Украиной и США.

"Ключевые элементы <...> поддержки со стороны США – это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", – заключил Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Позднее СМИ сообщило, что на Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать