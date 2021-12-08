Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что ввод санкций со стороны США является попыткой сдержать развитие РФ.

"Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МИФИ. – Прим. ред.) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь", – отметил президент на встрече с молодыми учеными.

По его словам, в 1990-е годы Россия всем нравилась, потому что испытывала трудности и нуждалась в гуманитарной помощи. При этом Путин поблагодарил тех, кто оказывал эту помощь, и подчеркнул, что многие делали это искренне.

Президент добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей и становиться конкурентом на политической арене, то ситуация изменилась.

"А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания", – заключил Путин.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Меры якобы могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары.

