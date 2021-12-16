На Западе посчитали проблематичным отключение России от SWIFT – СМИ

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На Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее СМИ опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Как утверждалось в статье, наиболее вероятным ограничением может стать конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут повлиять на возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже экс-заместитель министра обороны США, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Кроме того, он допустил задержки платежей за газ и нефть.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия может асимметрично или зеркально ответить на санкции США. Он отметил, что ответные меры будут призваны защитить национальные интересы.