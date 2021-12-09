Песков допустил зеркальный или асимметричный ответ на санкции США

Фото: Москва 24

Вне зависимости от того, каким будет ответ России на санкции Запада, он будет призван защитить интересы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы план действий на случай новых ограничений со стороны США.

"Я оставляю вопрос без ответа, не считаю его корректным. На любые санкции отвечаем зеркально или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои интересы", – приводит его слова "Газета.ру".

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.

По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже экс-заместитель министра обороны США, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Также, считает он, можно было бы задержать платежи за газ и нефть.

