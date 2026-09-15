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15 сентября, 11:36

Общество

Промокоды в кафе и рестораны в рамках #ВыбираемВместе заказали 820 тыс раз

Фото: depositphotos/adriaticphoto

Категория "Кафе и рестораны" стабильно входит в топ-5 самых востребованных среди победителей акций #ВыбираемВместе в рамках программы "Миллион призов". За время проведения акций промокоды в заведения общепита заказали более 820 тысяч раз, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Лидером по числу заказов стала сеть быстрого питания "Бургер Кинг" – на нее пришлось свыше 25% всех промокодов в этой категории, всего оформили 219 тысяч. Также высоким спросом пользовались "Вкусно – и точка" и рестораны японской кухни "Якитория" – их участники выбрали более 115 тысяч раз. Почти 50 тысяч промокодов оформили в сеть кофеен "Шоколадница".

В рамках "#ВыбираемВместе2026 – Москва" победители вновь получат возможность конвертировать заработанные баллы в скидки и услуги от ресторанов столицы. К проекту уже присоединились свыше 40 заведений общепита. В список новых партнеров вошли рестораны Ruski, Jamaa, Uilliam's и Natacha, а также фудхоллы "Рестомаркет" и "Дом российской кухни".

Помимо привычных скидок на чек, партнеры разработали эксклюзивные предложения: специальные бонусы на выбранные блюда, подарки к заказу или уникальные условия для участников. Актуальная информация по каждому промокоду доступна в карточке соответствующего предложения на официальном сайте программы.

Призовые баллы можно потратить на скидочные промокоды в аптеки, супермаркеты, магазины одежды и обуви, билеты в музеи, пополнение транспортной карты "Тройка", а также направить на благотворительность. Полный перечень партнеров и порядок проведения акции опубликованы на странице акции.

Участниками "#ВыбираемВместе2026 – Москва" станут все, кто с 18 по 20 сентября проголосует на выборах в столице онлайн или через терминал электронного голосования. Они получат от 1 тысячи до 50 тысяч призовых баллов. 1 балл равен 1 рублю.

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