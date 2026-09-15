Футболист Дзюба может провести бой с рэпером Гуди

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Лучший бомбардир среди российских футболистов и сборной России Артем Дзюба может провести бой по кикбоксингу с рэпером Гуди (настоящее имя – Дмитрий Гуськов). Об этом ТАСС сообщил глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

По его словам, переговоры о поединке пока находятся на паузе. Причиной стала неопределенность с будущим Дзюбы в футболе, которая сохранялась некоторое время назад.

"Мы от этого отталкиваемся. Если мы понимаем, что он в большой футбол не играет, то начинаем переговоры о поединке. Гуди гипотетически был бы хорошим кандидатом", – добавил Гаджиев.

Ранее главный тренер сборной России по медиафутболу Леонид Слуцкий рассказал, что Дзюба хотел бы доиграть свои последние сезоны в клубе, который борется за трофеи. При этом если этого не произойдет, то спортсмен переключится на другую деятельность.

В апреле Дзюба стал первым в списке лучших бомбардиров "Акрона". В гостевой игре 25-го тура Российской Премьер-лиги против казанского "Рубина" спортсмен забил гол, который оказался для него 18-м в составе команды. До этого он разделял лидерство с венесуэльским форвардом Андресом Понсе.