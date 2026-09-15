Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 11:32

Политика

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал искоренить русофобию в зародыше

Фото: ТАСС/AP/Abdul Saboor

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави-2" заявил, что власти страны намерены пресекать попытки радикальной оппозиции насаждать антироссийские настроения.

Глава правительства отметил, что русофобия, как и любая другая форма ксенофобии, чужда грузинскому народу, и подчеркнул, что исторически Грузия славится своим гостеприимством и толерантностью к иностранцам.

Кобахидзе предупредил, что подобные настроения способны привести к политической эскалации и экономическим проблемам в стране. Он также добавил, что Тбилиси продолжит вести прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.

До этого Кобахидзе подчеркивал, что разногласия и ошибки прошлого не должны превращаться в основу вражды между грузинским и российским народами.

Ранее грузинский премьер заявлял, что Тбилиси не вернется к полноценным дипломатическим отношениям с Москвой, пока Россия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом он подчеркивал, что цель Грузии в отношении РФ – мирное урегулирование конфликта и что это один из внешнеполитических приоритетов страны.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика