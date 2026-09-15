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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави-2" заявил, что власти страны намерены пресекать попытки радикальной оппозиции насаждать антироссийские настроения.

Глава правительства отметил, что русофобия, как и любая другая форма ксенофобии, чужда грузинскому народу, и подчеркнул, что исторически Грузия славится своим гостеприимством и толерантностью к иностранцам.

Кобахидзе предупредил, что подобные настроения способны привести к политической эскалации и экономическим проблемам в стране. Он также добавил, что Тбилиси продолжит вести прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.

До этого Кобахидзе подчеркивал, что разногласия и ошибки прошлого не должны превращаться в основу вражды между грузинским и российским народами.

Ранее грузинский премьер заявлял, что Тбилиси не вернется к полноценным дипломатическим отношениям с Москвой, пока Россия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом он подчеркивал, что цель Грузии в отношении РФ – мирное урегулирование конфликта и что это один из внешнеполитических приоритетов страны.

