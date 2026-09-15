Более 4 млн россиян изъявили желание проголосовать онлайн на выборах в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 4 миллионов избирателей подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Памфилова на заседании ЦИК также отметила, что более 2,9 миллиона избирателей подали заявления для голосования по месту нахождения. При этом она признала, что количество атак на избирательную систему и ее инфраструктуру постоянно возрастает.

"Мы с этим сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак", – цитирует ее РИА Новости.

Тем не менее многое из происходящего было заранее спрогнозировано, поэтому специалисты хорошо подготовились и успешно справляются с защитой системы.

Ранее глава ЦИК рассказала, что РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах. По ее словам, голосование никогда не сведется только к дистанционному электронному формату – избирателям будут стараться предложить максимум удобных способов.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно. Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках.

