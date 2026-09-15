РСТ сообщил о дефиците номеров в популярных отелях Пхукета на Новый год

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На Пхукете наблюдается нехватка некоторых категорий номеров в популярных отелях на период новогодних праздников. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на коммерческого директора одного из туроператоров Воскана Арзуманова.

По его словам, туристы активно бронируют Пхукет, а дефицит номеров на новогодние даты в некоторых востребованных гостиницах ощущается уже с конца августа. При этом в Паттайе выбор размещения пока остается шире.

Арзуманов отметил, что Паттайя также пользуется спросом у российских туристов благодаря более доступной стоимости отдыха. Кроме того, путешественники выбирают Као-Лак, Краби, Самуй и Хуахин, однако по объему бронирований эти направления заметно уступают Пхукету и Паттайе.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал об ужесточении контроля за пребыванием иностранцев в стране. Процедуры в отношении нарушителей, в том числе тех, кто превысил срок действия визы или работает без разрешения, теперь проходят быстрее.