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15 сентября, 11:48

В мире

Меган Маркл поздравила принца Гарри с 42-летием романтичным видео

Фото: legion-media.com/BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл публично обратилась к своему супругу принцу Гарри в день его 42-летия. Поздравление появилось в Instagram Маркл (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Он просто лучший. С днем рождения, моя любовь", – написала 45-летняя герцогиня.

Видеоролик, сопровождающий пост, собран из кадров совместной жизни пары. В праздничный архив также попали кадры с их детьми – 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет.

На обложке поста запечатлены супруги на фоне виноградника. Принц в белой рубашке обнимает и целует жену в белоснежном платье. Ролик сопровождается лирической музыкой.

Ранее сообщалось, что Гарри, несмотря на возвращение в Великобританию, останется частным лицом. Букингемский дворец заявил, что принц и его супруга не могут использовать титулы, а их благотворительная деятельность осуществляется в частном порядке. При этом источники, близкие к супругам, заявили, что Гарри и Маркл были удивлены заявлением и не получили достаточно времени, чтобы подготовить ответ до публикации письма.

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