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15 сентября, 11:31

Общество

В столице подвели итоги серии голосований о проекте "Лето в Москве"

Фото: Московские сезоны

В "Активном гражданине" завершилась серия голосований, посвященных проекту "Лето в Москве". Жители столицы поделились впечатлениями о фестивалях "Театральный бульвар" и "Сады и цветы", выбрали лучшие окружные площадки и сезонные пространства на Бульварном кольце. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Голосования собрали свыше 2 миллионов мнений. Москвичи оценили оформление площадок, атмосферу и программу мероприятий, отметив, что им понравилось больше всего", – рассказала она.

Одно из главных культурных событий теплого сезона – фестиваль "Театральный бульвар", объединивший 400 коллективов более чем из 60 городов России – от Москвы и Калининграда до Новосибирска и Владивостока. Со своими программами выступили и артисты из других стран: Казахстана, Белоруссии, Китая, Индонезии, Аргентины, Мексики и не только.

В этом году к его традиционным площадкам добавились новые: на Пушкинской набережной в Парке Горького и на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Именно они стали лидерами по числу голосов.

Горожане высоко оценили не только оформление пространств, но и разнообразие репертуара: было представлено свыше 1,2 тысячи постановок в разных жанрах. Среди тех, которые в особенности были интересны зрителям, оказались драматические спектакли, оперетты и мюзиклы.

В разных округах Москвы работали площадки программы "Мой район". Для посетителей регулярно проводили концерты, спектакли, лекции, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Одно из самых популярных пространств располагалось в парке "Сосенки". Здесь каждый мог найти занятие по душе: научиться чему-то новому на мастер-классе или провести время с друзьями за играми в аэрохоккей и панна-футбол.

Кроме того, в число лидеров вошли площадки в музее-усадьбе "Люблино", парках усадьбы Троицкое и 70-летия Победы.

Ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" снова порадовал горожан живописными локациями: на улицах, площадях и бульварах появились десятки зеленых оазисов.

По итогам голосования лучшее оформление – у "Библиотечного сада" возле Российской государственной библиотеки. Тут среди лип, пиний, цветущих кустарников находились уютные зоны для чтения и отдыха.

В тройке фаворитов оказались также Большой Каменный мост, украшенный пышной зеленью и разноцветными петуниями, и "Цветущая галерея" у площади Революции, где создали настоящий тропический уголок с банановыми деревьями, оливами и стрелициями.

Один из ключевых прогулочных маршрутов сезона пролегал по столичным бульварам. Каждый из них отличался своим оформлением и программой мероприятий для культурного, познавательного и активного отдыха.

Наибольшее предпочтение "активные граждане" отдали Петровскому бульвару. Жители и гости столицы здесь устраивали фотосессии в беседках с плетеными абажурами и рисовали на пленэрах.

Вторую строчку занял Цветной бульвар, ярко украшенный под стать цирку, расположенному рядом. На третьем месте – Покровский бульвар. На нем обустроили уютные пространства: расставили кадки с цветами и плодовыми деревьями и установили шезлонги.

Проект "Лето в Москве" – ключевое событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее стало известно, что пятый фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ, организованный в рамках "Лета в Москве", посетили более 2 миллионов гостей. Это почти на четверть больше, чем в 2025 году. Посетители пробовали блюда, учились их готовить и приобретали фермерские продукты.

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Сюжет: Лето в Москве
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