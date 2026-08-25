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25 августа, 15:06

Город

Пятый фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ посетили более двух миллионов человек

Фото: пресс-служба ДТиУ

На пятом фестивале "Вкусы России" на ВДНХ побывали свыше двух миллионов человек – на четверть больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие организовали в рамках проекта "Лето в Москве". С 13 по 23 августа горожане и туристы знакомились с гастрономическим многообразием страны, дегустировали и покупали фермерские товары, пробовали сами готовить национальные блюда.

"К фестивалю присоединились более 400 производителей из разных уголков России – от Крыма до Камчатки. Всех желающих приглашали поучаствовать в кулинарных, творческих и ремесленных мастер-классах. За 11 дней провели около 500 занятий, которые посетили почти 32 тысячи человек", – рассказала Сергунина.

Главной точкой притяжения стал ресторанный дворик, где подавали блюда со всей страны. Например, шеф-повара из Сибири и с Дальнего Востока угощали сугудаем из омуля, камчатскими гребешками, магаданским пирогом с неркой. Урал и Поволжье радовали посетителей удмуртскими перепечами, башкирским баурсаком и табанями.

Южные регионы предлагали балкарские и осетинские пироги, дагестанские чуду, сочные кебабы из баранины и крыло морского ската, а центральные – тамбовский картофель с окороком, брянский борщ с реберным мясом, костромские бургеры с кологривским гусем. Всего гости приобрели более 76 тысяч порций блюд и закусок.

На ярмарке можно было найти традиционную выпечку, десятки видов сыров и морепродуктов, мясные деликатесы и многое другое. Здесь соседствовали вологодское масло и коломенские калачи, выборгские крендели и тульские пряники, адыгейский сыр и сургутский хлеб, астраханская вобла и карельская ряпушка, байкальская смолка и уральское варенье из одуванчиков. Общий объем проданной продукции превысил 95 тонн.

На мастер-классах гости расписывали деревянные матрешки и посуду яркими региональными орнаментами и узорами, создавали леденцы из карамели, осваивали технику плетения михайловского кружева. Любителям кулинарии показывали, как готовить дальневосточную фунчозу с курицей, краснодарские фаршированные котлеты, адыгейские биточки и другие национальные блюда.

В рамках музыкальной программы перед посетителями выступили коллективы и ансамбли из Карелии, Северной Осетии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Мордовии и других регионов России.

Организатор фестиваля – министерство сельского хозяйства РФ совместно с правительством Москвы.

Проект "Лето в Москве" уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее сообщалось, что в рамках "Лета в Москве" с 28 по 30 августа на Нижнем Красногвардейском пруду состоится фестиваль водных фонариков. Гостей ждет музыкальная программа с лазерным шоу.

В течение фестивальных дней для посетителей прозвучат хиты разных лет – от песен из детства до современных треков. Вечером небо над прудами раскрасят лазерные лучи, а на водной глади появится большая светящаяся луна, которая создаст иллюзию сказочного пространства.

Фестиваль "Вкусы России" завершается на ВДНХ

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Сюжет: Лето в Москве
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