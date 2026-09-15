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15 сентября, 11:23

Происшествия

Число госпитализированных после отравления в кафе Казани выросло до 26 человек

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Число людей, госпитализированных после отравления в кафе Казани, увеличилось до 26. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава Татарстана.

За минувшие сутки из Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова выписали 2 пациентов. Однако за это же время в клинику поступили новые больные, поэтому количество находящихся там людей выросло с 23 до 26.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе Nan Kebab. Поводом для расследования стали сообщения о случаях кишечной инфекции. 12 и 13 сентября в городе зафиксировали 33 заболевших, у 22 из них анализы подтвердили сальмонеллу. Все они, как сообщалось, ели в этом заведении 9–11 сентября.

В ходе проверки кафе выявили нарушения, а продукцию изъяли из оборота. Всего специалисты сняли с реализации 20 партий общим весом 44 килограмма, после чего заведение опечатали и направили материалы в суд.

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