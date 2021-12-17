Федун спрогнозировал цену нефти в 2022 году

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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в 2022 году благодаря сделке стран ОПЕК+. Об этом он заявил в ходе презентации доклада "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года".

"Я рассчитываю, что цены на нефть будут находиться в том диапазоне, который комфортен как для потребителей, так и производителей. Это примерно 60–80 долларов за баррель", – цитирует его ТАСС.

При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки. Федун также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.

"Уже через 5 лет мы увидим, что впервые воспроизводства запасов не произойдет в силу того, что ряд компаний прекратят разведку под давлением своих акционеров", – добавил он.

Также он отметил, что "Лукойл" планирует сохранить позиции производителя 2% углеводородов на мировом рынке и наращивать их добычу в пределах 1,4–1,5% в год.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

Так, Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу сырья на 109 тысяч баррелей в сутки, до 10,122 миллиона.

