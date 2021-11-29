Новак оценил объем запасов нефти и газа в России

Фото: depositphotos/ssuaphoto
Запасов газа в России хватит еще по меньшей мере на 50 лет, нефти – на 30 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.
"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа – около 50 лет", – сказал он.
Вице-премьер отметил, что Россия уверена в экспортной востребованности своих запасов нефти и газа, несмотря на процесс энергоперехода.
"Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", – заключил Новак.
Ранее Александр Новак заявил, что Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не видят необходимости в принятии оперативных мер на нефтяном рынке в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. Он отметил, что появление нового штамма требует точной оценки рынка.
Падение рубля произошло на фоне появления нового штамма коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: