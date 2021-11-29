Новак оценил объем запасов нефти и газа в России

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Запасов газа в России хватит еще по меньшей мере на 50 лет, нефти – на 30 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа – около 50 лет", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что Россия уверена в экспортной востребованности своих запасов нефти и газа, несмотря на процесс энергоперехода.

"Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", – заключил Новак.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не видят необходимости в принятии оперативных мер на нефтяном рынке в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. Он отметил, что появление нового штамма требует точной оценки рынка.

