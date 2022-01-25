Эксперты связывают падение рубля с ситуацией вокруг Украины

Экономисты связывают падение рубля с ситуацией вокруг Украины.

Во вторник утром, 25 января, на торгах рубль немного отыграл позиции: доллар расчетом на завтра снижается на 9 копеек, а евро – на 18. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.