В ФНС объяснили, в каких случаях необходимо платить налог на вклады

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Необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не от размера депозитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФНС.
В 2022 году россияне впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода по вкладам. Он будет начисляться на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физическому лицу за 2021 год, за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января текущего года. Так, в 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей при ключевой ставке 4,25%.
"То есть главное – это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга", – пояснили в ФНС.
Например, в случае если в 2020 году физическое лицо открыло вклад на 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложило сумму в другой банк уже под 8%, то совокупный процентный доход, выплаченный в итоге в 2021 году, достиг 55 616 рублей. После вычета необлагаемого процентного дохода сумма налога к уплате составила 1 705 рублей.
Если же человек в январе 2021 года открыл вклад на два года в размере 1,1 миллиона рублей по ставке 3,5%, то платить НДФЛ не придется, поскольку доход по итогам года будет ниже необлагаемого минимума. Если в январе 2022 года вклад будет пополнен еще на миллион рублей, то платить налог опять не придется, поскольку на начало этого года ставка ЦБ составила 8,5%, в результате чего необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей.
Кроме того, под налогообложение не подпадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым не превышает 1%, а также процентные доходы по эскроу-счетам.
Сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам российские банки должны до 1 февраля 2022 года. Декларировать такие доходы гражданам не потребуется.
Новый налог с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 миллион рублей, был введен с 1 января 2022 года. Он составляет 13% с суммы процентов по всем вкладам, которая превышает доход, заложенный формулой 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России.
Стало известно, кого коснется налог на банковские вклады
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