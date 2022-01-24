Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61
Налог на вклады более 1 миллиона рублей возможен к начислению и на доходы россиян с меньшей суммой единственного депозита, сообщает РБК.
Речь идет о тех гражданах, которые удачно размещали вклады вслед за растущими ставками и заработали свыше 42,5 тысячи рублей. Отмечается, что это стало возможным из-за удвоения в течение года ключевой ставки ЦБ и аналогичного роста банковских ставок.
Согласно законодательству, залог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки Центробанка на начало года, то есть 4,25% на 1 миллион рублей. Как пояснила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, слова которой приводит издание, таким образом, обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей.
В ФНС, в свою очередь, объяснили, что в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, поэтому размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств.
Новый налог с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 миллион рублей, был введен с 1 января 2022 года. Он составляет 13% с суммы процентов по всем вкладам, которая превышает доход, заложенный формулой 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России.
С 2022 года в РФ введен налоговый вычет за занятия спортом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: