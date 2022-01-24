Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей – СМИ

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Налог на вклады более 1 миллиона рублей возможен к начислению и на доходы россиян с меньшей суммой единственного депозита, сообщает РБК.

Речь идет о тех гражданах, которые удачно размещали вклады вслед за растущими ставками и заработали свыше 42,5 тысячи рублей. Отмечается, что это стало возможным из-за удвоения в течение года ключевой ставки ЦБ и аналогичного роста банковских ставок.

Согласно законодательству, залог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки Центробанка на начало года, то есть 4,25% на 1 миллион рублей. Как пояснила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, слова которой приводит издание, таким образом, обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей.

В ФНС, в свою очередь, объяснили, что в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, поэтому размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств.

Новый налог с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 миллион рублей, был введен с 1 января 2022 года. Он составляет 13% с суммы процентов по всем вкладам, которая превышает доход, заложенный формулой 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России.