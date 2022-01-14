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Экономика

20:41

В ГД предложили облагать налогом на роскошь автомобили дороже 4 млн рублей

экономика авто

Фото: Агентство "Москва"

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

Инициаторы отметили, что цены на легковушки значительно выросли: качественный семейный внедорожник уже не получится купить за 3 миллиона рублей. В то же время из-за роста стоимости автомобили будут переходить в другую ценовую группу, увеличивая налоговую нагрузку.

Ранее в России предложили вдвое поднять планку автомобильного налога на роскошь. На сегодняшний день эта планка равна 3 миллионам рублей. Такая сумма была установлена в 2014 году. При этом, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в России за 8 лет увеличилась более чем на 80%.

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