ОСАГО может подорожать на 48% – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Полис ОСАГО может подорожать на 48%. В этом случае его стоимость может увеличиться до 2 567 рублей, сообщает газета "Известия".
Изменения хотят вводить постепенно. Предполагается, что на первом этапе страховка подорожает на 21%, или 1 123 рубля, а еще через год – на 27%, то есть на 1 444 рубля.
По данным издания, цены поменяются в случае принятия законопроекта Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также при отмене учета износа деталей транспортного средства.
В Банке России отметили, что нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.
Ранее сообщалось, что минимальный порог выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП может увеличиться с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. О соответствующих изменениях договорился Минфин РФ с профильными ведомствами.
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