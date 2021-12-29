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Экономика

20:10

Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО

авто экономика транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центральный банк РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Благодаря этому стоимость страховки будет больше зависеть от поведения водителя на дороге, отметили в пресс-службе регулятора.

Действующие ставки по ОСАГО будут увеличены на 10% в обе стороны в случае с легковыми автомобилями. Для пассажирского транспорта, в том числе автобусов и трамваев, диапазон расширят на 4,9%, а для других категорий транспорта – на 30%.

Помимо этого, Банк России пересмотрел коэффициенты, влияющие на стоимость страховки. Речь идет о возрасте водителя, его стаже, а также статистике аварийных ситуаций.

Соответствующее указание ЦБ вступит в силу с 9 января 2022 года. При этом положения о коэффициентах за аварийность начнут действовать в апреле будущего года.

Ранее стало известно, что минимальный порог выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП может увеличиться с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. О соответствующих изменениях договорился Минфин с профильными ведомствами.

Стоимость ОСАГО в России снова может измениться

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