В ЦБ РФ заявили о намерении серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг

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Банк России намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, то есть продажи одного финансового продукта под видом другого, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме.

По ее мнению, кредитор при продаже дополнительных услуг обязан уведомить заемщика о его праве отказаться от такой услуги, поскольку когда человеку в договор включают много скрытых платежей, он не всегда может сам в этом разобраться.

Набиуллина добавила, что Центробанк активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций.

"Так, мы вводим с нового года сквозной период охлаждения: отказаться в течение 14 дней можно будет от любой услуги, проданной вместе с кредитом. Например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить, когда выдавали кредит", – сказала Набиуллина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, который позволит заемщикам покупать полис у любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств.

К страховщикам, которые не вошли в рейтинг, банки смогут применять свои требования по допуску, как это происходит сейчас. Также клиенты смогут менять страховую компанию, если получат более привлекательное предложение, сохраняя при этом условия кредитования.

В Центробанке поддержали инициативу антимонопольной службы. Сейчас нередко кредитные организации отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, из-за чего потребитель обязан оплачивать страховую премию дважды.