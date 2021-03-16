Вред от коммунальных служб предложили возмещать по полису ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Действие полиса ОСАГО могут распространить на случаи причинения вреда автовладельцам в результате незаконных действий госорганов, отвечающих за состояние дорог, а также коммунальных служб. Такой законопроект в Госдуму внесут группа депутатов ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту закона, вред, причиненный гражданину из-за бездействия госорганов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, "подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком". Бремя взыскания с органов власти и коммунальных служб перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию.

Ожидается, что принятие законопроекта повысит уровень доверия к этому виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность водителей. Отмечается также, что принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний, поскольку выплаченные пострадавшим компенсации полностью возместят причинители вреда.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложили расширить спектр покрытия автогражданской ответственности полисом ОСАГО.

Депутаты объяснили свое предложение тем, что автомобилистам нужны дополнительные гарантирующие нормы по полисам ОСАГО. Они также привели в пример ситуацию, когда владельцы машин иногда отказывались судиться с управляющими компаниями, по вине которых были повреждены машины.

Парламентарии подчеркнули, что их предложение не увеличит убыточность страховых компаний. Ожидается, что выплаченные компенсации в порядке регресса будут возмещены виновниками ситуаций.