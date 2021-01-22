Водителям напомнили, как оформить ДТП по европротоколу

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Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, как оформить ДТП по европротоколу на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД.

В РСА подчеркнули, что оформить такой протокол можно только в случае, если в аварии никто не пострадал, столкнулись только два автомобиля и не причинен вред какому-либо другому имуществу, а у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО или "Зеленая карта" (международный договор).

Отмечается, что автомобилисты могут заполнить бумажный бланк и внести данные о ДТП в приложение "ДТП.Европротокол" либо просто заполнить электронное извещение в приложении "Помощник ОСАГО". Для внесения данных в приложения необходимо, чтобы оба водителя имели подтвержденные аккаунты на портале госуслуг.

Уточняется, что при оформлении в электронном виде проверяют подлинность договоров ОСАГО, фотографируют поврежденные детали автомобилей, а также фиксируют координаты происшествия.

В союзе автостраховщиков пояснили, что оба приложения позволяют зафиксировать аварию, но только в "Помощнике ОСАГО" можно оформить онлайн-извещение. Данные вводит один водитель, второй получает документ и подписывает его прямо на своем смартфоне. Покинуть место ДТП можно только после получения уведомления о регистрации происшествия.

Ранее в России вступил в силу закон, в котором прописаны параметры индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения.

