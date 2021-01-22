Водителям напомнили, как оформить ДТП по европротоколу

Фото: depositphotos/kalinovsky
Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, как оформить ДТП по европротоколу на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД.
В РСА подчеркнули, что оформить такой протокол можно только в случае, если в аварии никто не пострадал, столкнулись только два автомобиля и не причинен вред какому-либо другому имуществу, а у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО или "Зеленая карта" (международный договор).
Отмечается, что автомобилисты могут заполнить бумажный бланк и внести данные о ДТП в приложение "ДТП.Европротокол" либо просто заполнить электронное извещение в приложении "Помощник ОСАГО". Для внесения данных в приложения необходимо, чтобы оба водителя имели подтвержденные аккаунты на портале госуслуг.
Уточняется, что при оформлении в электронном виде проверяют подлинность договоров ОСАГО, фотографируют поврежденные детали автомобилей, а также фиксируют координаты происшествия.
В союзе автостраховщиков пояснили, что оба приложения позволяют зафиксировать аварию, но только в "Помощнике ОСАГО" можно оформить онлайн-извещение. Данные вводит один водитель, второй получает документ и подписывает его прямо на своем смартфоне. Покинуть место ДТП можно только после получения уведомления о регистрации происшествия.
Ранее в России вступил в силу закон, в котором прописаны параметры индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: