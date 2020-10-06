Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить онлайн – СМИ

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Российских страховщиков предложили обязать принимать онлайн все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, сообщает газета "Известия".

В материале отмечается, что законопроект, разработанный депутатами "Единой России", уже получил одобрение в министерстве финансов.

Как отмечают авторы инициативы, на сегодняшний день развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, каско, а также других видов страхования. Но по такому договору оформить выплату можно только в офисе страховщика.

В пояснительной записке к документу отмечается, что потерпевший должен предоставить в страховую компанию документы в бумажном виде лично или по почте. Депутаты подчеркнули, что нововведение позволит не только обеспечить оперативность рассмотрения страховых случаев, но и минимизировать возможные правонарушения в этой сфере. В случае принятия законопроекта, изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года.

В сентябре вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО. Новая особенность законодательства позволяет страховщикам сделать тарифы персонализированными. Например, пределы базовой ставки для легковых автомобилей снизятся на 10% вверх и вниз и будут установлены в рамках 2471–5436 рублей.

Персонализация тарифов может учитывать такие личностные факторы, как семейное положение, наличие детей и другое. К запрещенным в Центробанке отнесли все виды дискриминации по национальной, расовой или языковой принадлежности.

