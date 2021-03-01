В Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложили расширить спектр покрытия автогражданской ответственности полисом ОСАГО.
Инициатива была направлена в адрес руководства Банка России и Российского союза автостраховщиков, сообщает РИА Новости.
Депутаты объяснили свое предложение тем, что автомобилистам нужны дополнительные гарантирующие нормы по полисам ОСАГО. Они также привели в пример ситуацию, когда владельцы машин иногда отказывались судиться с управляющими компаниями, по вине которых были повреждены машины.
Парламентарии подчеркнули, что их предложение не увеличит убыточность страховых компаний. Ожидается, что выплаченные компенсации в порядке регресса будут возмещены виновниками ситуаций.
"Убеждены, что данное решение будет, безусловно, позитивно воспринято автомобильным сообществом, значительно повысит уровень доверия к продукту ОСАГО, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей", – заключили авторы инициативы.
В феврале стало известно, что кабмин принял решение отложить введение новых правил техосмотра. Согласно новому распоряжению, они вступят в силу с 1 октября с 2021 года.
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