Эксперт предложил два сценария страхования ответственности для беспилотных автомобилей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов обозначил два сценария страхования ответственности для беспилотных автомобилей – для юридических лиц и для физических. Об этом сообщает РИА Новости.
15 марта в Минтрансе РФ утвердили комплекс мероприятий для тестирования и поэтапного использования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без водителя внутри салона.
Нефедов отметил, что пока нет конкретного ответа на вопрос о том, кто должен страховать ответственность в случае с беспилотными автомобилями. Если собственником транспорта является юридическое лицо, то отличия от классического страхования будут почти незаметны. Ответственность будет лежать на собственнике в любом случае.
Если же собственник – физическое лицо или ИП, то вопрос обстоит сложнее. Ответственность должна лежать на собственнике, однако в случае ДТП трудно будет понять, вызвано происшествие действиями водителя или несовершенством беспилотника и, соответственно, производителя автомобиля.
Директор департамента считает, что в такой неоднозначной ситуации должны будут появиться механизмы, позволяющие предъявить требования к производителям. По мнению директора, это может положительно сказаться на отрасли и дать мотивацию к разработке более безопасных и стабильных технологий.
Он также отметил, что пока неизвестно, как будут формироваться тарифы на услугу страхования. До тех пор пока достаточная статистика не будет собрана, большинство страховщиков будет предлагать максимально доступные тарифы.
Ранее стало известно, что беспилотные автомобили начнут курсировать в столице в 2021 году. Они появлялись на дорогах и раньше, но движение контролировали инженеры-испытатели. Теперь же они будут передвигаться совершенно самостоятельно.
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