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Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии метрополитена, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"С 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций на участке "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ", – уточнили в ведомстве.

По информации департамента транспорта, в будние дни на маршруте будут работать около 80 автобусов, в выходные – 40. Интервал движения транспорта будет менее минуты, причем повторный вход в метро после проезда на автобусе будет бесплатным.

Горожанам также предложили альтернативные маршруты общественного транспорта. Так, от метро "Калужская" до станции метро "Чертановская" проследует автобус 784к. От проезда Карамзина до метро "Тропарево" будет ездить автобус 281к (с остановкой у метро "Теплый Стан"). Наконец, для проезда от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная" можно будет воспользоваться маршрутом 261к.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро ограничили движение транспорта. Перекрытия начали действовать в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском с 18 марта. Ограничения сохранятся до 4 апреля.

