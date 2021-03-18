Движение ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом информирует Центр организации дорожного движения.
С 20 марта по 2 апреля будет закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки". При этом ограничения в движении транспорта наинают действовать в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском с 18 марта. Они продлятся до 4 апреля.
В частности, на участке улицы Миклухо-Маклая – от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной – организовали обособленную выделенную полосу. Проезд такси временно запретили как по данной полосе, так и по существующему участку выделенной полосы.
Кроме того, нельзя проехать на участках улицы Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзной до дома 43, улицы Гарибальди – от дома 23 до улицы Профсоюзной, а также по дублеру улицы Профсоюзной – от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с улицы Профсоюзной в районе дома 98.
На личном автомобиле также нельзя выехать из ряда дворов на улице Профсоюзной. Водителям ограничили некоторые маневры. Отмечается, что на отдельных участках улицы Миклухо-Маклая, дублере улицы Профсоюзной, боковом проезде улицы Профсоюзной, улице Профсоюзной и Хлебобулочном проезде в зоне действия ограничений недоступна парковка.
Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля. Ограничения необходимы из-за прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". По правилам безопасности участок для пассажиров должен быть закрыт.
Участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта
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