Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Движения не будет на участке "Беляево" – "Новые Черемушки".

Ограничения необходимы из-за прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". По правилам безопасности участок для пассажиров должен быть закрыт.

На время закрытия станций будут работать автобусы КМ, однако, чтобы поездки проходили комфортнее, пассажиров также просят пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.

Автомобилистов предупредили, что в районе закрытых станций будет действовать ряд ограничений.

Станция "Воронцовская" БКЛ заработает уже в этом году. Благодаря ей у 350 тысяч жителей районов Обручевского, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок.

Дорога до Зюзина и Проспекта Вернадского для них станет на 20 минут короче, а на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40%. Сама линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15–18%, а улица Обручева освободится на 6%, так как часть автомобилистов пересядет на метро.

Напомним, 21 февраля южный вестибюль станции "Динамо" закрыли до 29 мая из-за реставрации. Вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль станции.

Вестибюлям вернут исторический облик, такой, каким он был 80 лет назад. Стены вестибюлей станции "Динамо" облицуют камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. Специалисты-реставраторы также приведут в порядок светильники и бра.