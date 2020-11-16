Проходка тоннеля между БКЛ и Коммунарской линиями метро завершилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Завершилась щитовая проходка тоннеля ветки, которая предназначена для перегона поездов между БКЛ и Коммунарской линией метро. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, комплекс "Полина" завершил работу в районе станции "Улица Новаторов".



"Отмечу, что проходка тоннеля шла в сложных геологических условиях: в смешанных грунтовых массивах и в плотной городской застройке, под коммуникациями", – поделился Бочкарев.

Он отметил, что на соединительной ветке будет один тоннель, предназначенный для того, чтобы обеспечить достаточное количество подвижного состава для Коммунарской линии.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходку тоннеля осуществляли в два этапа. Сначала "Полина" прошла 162 метра от монтажной камеры до "Улицы Новаторов".

"Затем щит был демонтирован и перевезен обратно, после чего им был пройден второй, 152-й участок до Коммунарской линии. Общая протяженность тоннеля составила более 300 метров", – рассказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве могут открыть три станции Большой кольцевой линии метро – "Мнёвники", "Карамышевская" и "Электрозаводская". Например, на станции "Мнёвники" завершается монтаж инженерных сетей, систем видеонаблюдения и контроля доступа.