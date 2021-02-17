Фото: ТАСС/Николай Галкин
Южный вестибюль станции "Динамо" закроют до 29 мая из-за реставрации. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Мы начинаем реставрацию вестибюлей станции "Динамо". В связи с этим южный вестибюль станции (выход 2) будет временно закрыт с 21 февраля до 29 мая", – уточнили в ведомстве.
Уточняется, что вход и выход пассажиров будут осуществляться через северный вестибюль станции.
"Станцию "Динамо" в этом году ждет преображение. Мы вернем вестибюлям исторический облик, такой, каким он был 80 лет назад", – заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Стены вестибюлей станции "Динамо" облицуют камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. Специалисты-реставраторы также приведут в порядок светильники и бра.
Ранее сообщалось, что часть выходов со станции метро "Щукинская" закрыли на месяц. Первый и третий выходы закрыли до 14 марта из-за ремонта, а второй выход будет закрываться в выходные дни и праздники.
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