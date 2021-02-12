Часть выходов со станции метро "Щукинская" закроют на месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Часть выходов со станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии закроют на месяц. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, первый и третий выходы будут полностью закрыты с 13 февраля по 14 марта из-за ремонта, а второй выход будет закрываться в выходные дни и праздники.

"В эти дни весь северный вестибюль станет недоступен. Для входа и выхода можно воспользоваться четвертым выходом южного вестибюля", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что за это время специалисты обновят лестницы, покрытие пола, потолка и облицовку стен. Также там планируют заменить инженерные системы и оборудовать новые торговые точки.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что реконструкцию станций метро "Смоленская" и "Рижская" планируют закончить в этом году. Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская".

На "Новослободской" обновят эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Вместо трех эскалаторов на станции появятся четыре. На время ремонтных работ пассажиры также смогут пользоваться станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

