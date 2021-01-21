Две станции метро откроют в Москве после реконструкции в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Реконструкцию станций метро "Смоленская" и "Рижская" планируют закончить в этом году. Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская", сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Помимо работ на пути, нам предстоит, например, провести ремонт более 150 эскалаторов. Кроме того, откроем три станции, которые пока закрыты на реконструкцию, – "Смоленскую", "Рижскую" и вестибюль "Новослободской", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также добавил, что в прошлом году началась интеграция трамвайной инфраструктуры с Московским метрополитеном. Заммэра подчеркнул, что в 2021-м предстоит масштабная работа по ее усовершенствованию и внедрению новейших технологий в обслуживании 435 километров трамвайных путей.

Кроме того, Ликсутов сообщил, что требования к качеству обслуживания пассажиров постоянно растут, а потому на 2021 год поставлены амбициозные планы по развитию общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что движение ограничили в районе участка Калужско-Рижской линии метро. Выделенные полосы появились, в частности, на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая.