Движение ограничили на участке Щетининского переулка до 25 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Ограничение движения введено в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке с 1 марта по 25 апреля", – говорится в сообщении.
Круглосуточные ограничения вводятся на участке Щетининского переулка – от дома 56, строения 6, до дома 50, строения 6, по улице Большой Ордынке.
Движение организовано по одной полосе с частичной ликвидацией парковочного пространства.
Ранее в центре Москвы ввели ограничение движения сроком до 31 марта. Проезд будет частично перекрыт на улицах Тимура Фрунзе и Россолимо, а также в Дашковом переулке.
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