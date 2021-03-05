Движение ограничили на участке Щетининского переулка до 25 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничение движения введено в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке с 1 марта по 25 апреля", – говорится в сообщении.

Круглосуточные ограничения вводятся на участке Щетининского переулка – от дома 56, строения 6, до дома 50, строения 6, по улице Большой Ордынке.

Движение организовано по одной полосе с частичной ликвидацией парковочного пространства.

Ранее в центре Москвы ввели ограничение движения сроком до 31 марта. Проезд будет частично перекрыт на улицах Тимура Фрунзе и Россолимо, а также в Дашковом переулке.

