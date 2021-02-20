Движение в центре Москвы ограничат с 24 февраля по 31 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с проведением инженерных работ будет ограничено движение транспорта на трех участках в центре Москвы, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Ограничения коснутся улицы Тимура Фрунзе, Дашкова переулка и улицы Россолимо. На каждом из участков рабочие займут по одной полосе.

В пресс-службе уточнили, что действовать ограничения будут круглосуточно с 24 февраля по 31 марта 2021 года.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей об ограничении движения в Гранатном переулке 24 февраля. По словам ведомства, с 13:00 до 23:00 на участке будут проходить киносъемки.