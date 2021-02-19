В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде

Накануне курьер заехал в салон трамвая и продолжил поездку. На мужчину сразу же отреагировали другие пассажиры, однако их просьбы и жалобы были проигнорированы.
В Мосгортрансе отметили, что поступок нарушителя не останется безнаказанным. Сотрудники ведомства уже написали заявление в полицию, и теперь мужчине грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством – лишение свободы.
"Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров – это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил", – заявили в ведомстве.
Ранее на северо-западе Москвы в трамвае произошло задымление. Пострадавших не было. На месте работали оперативные службы.
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