В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде

Мосгортранс намерен написать заявление в полицию на доставщика пиццы, заехавшего в трамвай на мопеде, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Накануне курьер заехал в салон трамвая и продолжил поездку. На мужчину сразу же отреагировали другие пассажиры, однако их просьбы и жалобы были проигнорированы.

В Мосгортрансе отметили, что поступок нарушителя не останется безнаказанным. Сотрудники ведомства уже написали заявление в полицию, и теперь мужчине грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством – лишение свободы.

"Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров – это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил", – заявили в ведомстве.

Ранее на северо-западе Москвы в трамвае произошло задымление. Пострадавших не было. На месте работали оперативные службы.