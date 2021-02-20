Движение транспорта в Гранатном переулке ограничат 24 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
24 февраля в Гранатном переулке временно ограничат движение транспорта, сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.
Причиной временной меры послужат киносъемки.
"Ограничения продлятся с 13:00 до 23:00", – говорится в сообщении ведомства.
Накануне Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада. Автовладельцам посоветовали воздержаться от поездок на материковую часть РФ в ближайшее время. На данный момент движение по мосту открыли в направлении Керчи для легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что транзитным фурам закрыли на два дня въезд на МКАД без пропусков. Ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву.