Движение транспорта в Гранатном переулке ограничат 24 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

24 февраля в Гранатном переулке временно ограничат движение транспорта, сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

Причиной временной меры послужат киносъемки.

"Ограничения продлятся с 13:00 до 23:00", – говорится в сообщении ведомства.

Накануне Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада. Автовладельцам посоветовали воздержаться от поездок на материковую часть РФ в ближайшее время. На данный момент движение по мосту открыли в направлении Керчи для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что транзитным фурам закрыли на два дня въезд на МКАД без пропусков. Ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву.