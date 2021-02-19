Движение по Крымскому мосту возобновили в направлении Керчи

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Движение по Крымскому мосту открыли в направлении Керчи. Как сообщает ТАСС, пока в город пропускают только легковые автомобили местных жителей.

"Движение по Крымскому мосту открыто с 19:13 (московское время). ... В сторону Крыма – только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с частотой одна машина каждые пять минут", – объяснили в региональном Главном управлении МЧС.

В сторону Краснодара, как уточнили в ведомстве, по мосту могут ехать все виды транспорта.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также предупредил, что до утра субботы, 20 февраля, закрыто движение автомобилей по трассе "Таврида" от Керчи до Симферополя. Чиновник объяснил, что дорогу заметает снегом.

В Крыму и Краснодарском крае ранее прошли обильные снегопады. Сообщалось, что из-за этого было впервые перекрыто движение по Крымскому мосту. После полудня 19 февраля было разрешено передвигаться на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь в районе выезда на автоподход к инженерному сооружению.

