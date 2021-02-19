На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста

Фото: ТАСС/МЧС России
Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту открыто в обоих направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ "Упрдор "Черноморье".
Как уточняется, движение транспорта удалось восстановить после уборки снега.
"Движение на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь, км 95 – км 100 открыто в направлении Анапа – Новороссийск. Движение на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь, км 95 – км 100 в направлении Крымского моста открыто", – говорится в сообщении.
Ранее крымский главк МЧС попросил автомобилистов отказаться от поездки по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Уточнялось, что на полуострове идет снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, образовались туман и гололед.
В пятницу утром замминистра транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что впервые с момента завершения строительства было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту из-за непогоды.
Кроме того, из-за снегопада власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке республики. Сильный снегопад охватил восточную часть Крыма. В связи с этим коммунальные службы Керчи, Судака и Феодосии переведены в усиленный режим работы.
Крымский мост временно закрыли из-за метели
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