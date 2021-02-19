Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Впервые с момента завершения строительства перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту из-за непогоды. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире "Радио Крым".

"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", – сказал Лукашенко.

По его словам, работы по расчистке могут занять от одного до нескольких часов. Автовладельцам посоветовали воздержаться от поездок на материковую часть РФ в ближайшее время.

Лукашенко отметил, что дорожная техника расчищает подъезды к Крымскому мосту и самой переправы, выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему проезжают 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения на мосту – 90 километров в час.