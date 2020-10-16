Швейцария ввела санкции против РФ из-за Крымского моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Власти Швейцарии ввели санкции в отношении лиц и предприятий, которые связаны со строительством Крымского моста, сообщает RT.
Под санкции попали гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.
Также санкции в отношении указанных лиц и предприятий ввела Британия.
Как отмечается, ограничительные меры вступили в силу 15 октября.
В начале октября стало известно, что двое россиян и четыре российские компании попали в черный список, который сформировал совет ЕС. Ограничения предприняты в связи с участием лиц и предприятий в строительстве Крымского моста.
"23 декабря 2019 года Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован", – говорилось в документе совета ЕС.
Ранее сообщалось, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о расширении черного списка невъездных граждан Евросоюза.
Дипломат также отметила, что за последнее время ЕС отметился серией недружественных шагов в адрес России, причем вне существующих международных норм. Захарова назвала такие шаги действиями под абсурдным предлогом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: