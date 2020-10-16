Швейцария ввела санкции против РФ из-за Крымского моста

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Власти Швейцарии ввели санкции в отношении лиц и предприятий, которые связаны со строительством Крымского моста, сообщает RT.

Под санкции попали гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Также санкции в отношении указанных лиц и предприятий ввела Британия.

Как отмечается, ограничительные меры вступили в силу 15 октября.

В начале октября стало известно, что двое россиян и четыре российские компании попали в черный список, который сформировал совет ЕС. Ограничения предприняты в связи с участием лиц и предприятий в строительстве Крымского моста.

"23 декабря 2019 года Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован", – говорилось в документе совета ЕС.

Ранее сообщалось, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о расширении черного списка невъездных граждан Евросоюза.

Дипломат также отметила, что за последнее время ЕС отметился серией недружественных шагов в адрес России, причем вне существующих международных норм. Захарова назвала такие шаги действиями под абсурдным предлогом.