ЕС внес в черный список строителей Крымского моста

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Двое россиян и четыре российские компании попали в черный список, который сформировал совет ЕС. Ограничения предприняты в связи с участием лиц и предприятий в строительстве Крымского моста, сообщает ТАСС.

"23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован. В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом", – сообщается в документе совета ЕС.

Ранее стало известно, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о расширении черного списка невъездных граждан Евросоюза.

Дипломат также отметила, что за последнее время ЕС отметился серией недружественных шагов в адрес России, причем вне существующих международных норм. Захарова назвала такие шаги действиями под абсурдным предлогом.