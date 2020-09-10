ЕС до марта 2021 года продлил санкции против граждан России

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Евросоюз продлил на полгода действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 года", – заявили в ЕС.

Известно, что санкции затрагивают 175 физических лиц и 44 юрлица. Ожидается, что правовые акты разместят в Официальном журнале 11 сентября.

Ранее говорилось, что Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии. При этом островное государство является единственным, кто выступил против рестрикций в отношении Минска.