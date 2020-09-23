Россия расширила список невъездных граждан Евросоюза

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о расширении черного списка невъездных граждан Евросоюза. Об этом сообщает RT.

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран – членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", – заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, российский список соответствует перечню Евросоюза и уже был направлен в виде ноты.

Дипломат также отметила, что за последнее время ЕС отметился серией недружественных шагов в адрес России, причем вне существующих международных норм. Захарова назвала такие шаги действиями под абсурдным предлогом.

В начале сентября стало известно, что Евросоюз продлил действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины на полгода.