В Керчи и трех районах Крыма вводят режим ЧС

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Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке республики. Об этом сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов в эфире телеканала "Крым-24".

"У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим <...> ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается", – сказал Кабанов.

Он подчеркнул, что из-за того, что нормативного объема техники стало недостаточно для уборки снега, движение по трассе "Таврида" закрывается от Белогорска до Керчи. Это, по его словам, будет сделано для того, чтобы уменьшить транспортный поток.

Сильный снегопад охватил восточную часть Крыма. В связи с этим коммунальные службы Керчи, Судака и Феодосии переведены в усиленный режим работы.

Городские власти попросили жителей не покидать дома и не выезжать на дороги без острой необходимости. По словам замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко, работы по расчистке дорог от снега могут занять от одного до нескольких часов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, непогода в Крыму обусловлена столкновением теплого воздуха со Средиземного и Черного морей с холодным воздухом из Европейской части России. Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и на Черноморском побережье России от Сочи до Анапы.

