Жителей востока Крыма просят оставаться дома из-за снегопада

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Сильный снегопад охватил восточную часть Крыма, коммунальные службы Керчи, Судака и Феодосии переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на глав администрации городов.

В связи с непогодой городские власти просят жителей не покидать дома и не выезжать на дороги без острой необходимости.

"Снег не прекращается. Передвигаться крайне сложно. В некоторых местах высота сугробов достигает 50 сантиметров. Движение ограничено. Ликвидация последствий снегопада продолжится в течение сегодняшнего дня", – написал глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.

Он отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя снежные заносы на дорогах с помощью спецтехники.

Непрекращающийся снегопад наблюдается и в Судаке. По словам главы горадминистрации Игоря Степикова, стихия мешает работе дорожников, в округе нарушено автобусное сообщение с Новым Светом.

"Тяжелая ситуация во всех населенных пунктах округа. <...> Обращаюсь к жителям Судака: воздержитесь от поездок, особенно в Новый Свет и Симферополь, на дорогах серьезный гололед", – сказал Степиков.

О сложной обстановке в связи с погодными условиями в Феодосии сообщил глава городской администрации Сергей Бовтуненко.

"Зима пока не отступает – со вчерашнего вечера на Феодосию обрушился снегопад, который сегодня перерос в метель. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Продолжающийся снегопад и метель усложняют работу коммунальщиков, сотрудники разбиты на смены и будут работать круглосуточно", – написал Бовтуненко в Facebook.

Он уточнил, что из-за аварий и снежных заносов было временно приостановлено пассажирское сообщение на трассе "Феодосия – Щебетовка – Судак". Также сложная обстановка наблюдается на дороге в Орджоникидзе.

"Здесь уже откликнулись и будут оказывать помощь в перевозке пассажиров сотрудники МЧС", – сообщил Бовтуненко.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, непогода в Крыму обусловлена столкновением теплого воздуха со Средиземного и Черного морей с холодным воздухом из Европейской части России. Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и на Черноморском побережье России от Сочи до Анапы.

Вильфанд уточнил, что погода в Крыму начнет улучшаться начиная с воскресенья.

"В воскресенье гребень высокого давления подходит, и ситуация улучшится. Некомфортная ситуация сейчас, а дальше уже будет улучшаться", – заявил синоптик.

Ранее сообщалось, что впервые с момента завершения строительства было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту из-за непогоды. По словам замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко, работы по расчистке могут занять от одного до нескольких часов. Автовладельцам посоветовали воздержаться от поездок на материковую часть РФ в ближайшее время.