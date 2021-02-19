МЧС призвало автомобилистов не ехать по трассе "Таврида" в Крыму из-за непогоды

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Крымское ГУ МЧС РФ попросило автомобилистов отказаться от поездки по трассе "Таврида" из-за непогоды. Об этом говорится на сайте МЧС.



"Исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на полуострове идет снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20–25 метров в секунду.

Ранее замминистра транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что впервые с момента завершения строительства перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту из-за непогоды.

Автовладельцам посоветовали воздержаться от поездок на материковую часть РФ в ближайшее время. Лукашенко отметил, что дорожная техника расчищает подъезды к Крымскому мосту и самой переправы, выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь.

